Берлинский Унион покидают этим летом сразу трое игроков

"Железные" очень неудачно провели нынешнюю кампанию в Бундеслиге: в последнем туре берлинскому клубу только в дополнительное арбитром время удалось вырвать победу у "Фрайбурга" и сохранить прописку в немецком чемпионате на следующий сезон. Кроме того, руководство "Униона" начало и чистку состава.

Такие игроки как Робин Кнохе, Бренден Ааронсон и Якоб Буск покинут берлинский клуб этим летом. Центральный защитник (29 матчей и 2 гола), который сначала был основным игроком в стане "железных", позже потерял свое место в стартовом составе, поэтому "Унион" решил не продолжать с ним сотрудничество и он покинет команду свободным агентом.

Бренден Ааронсон находился в аренде в берлинском клубе и поэтому он возвращается в "Лидс" в конце сезона. Американский полузащитник провел в этом сезоне 38 матчей, где отметился 2 голами и 2 передачами.

Что касается голкипера Якоба Буска, то он в этом сезоне не сыграл ни одного поединка в составе "Униона". Датчанин на правах свободного агента вернется в родной чемпионат в "Сённерьюске".