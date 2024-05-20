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Нападающий Вердера Ник Волтемаде переходит в Штутгарт

Германия

Об этом говорится на официальном сайте швабов

Нападающий Вердера Ник Волтемаде переходит в Штутгарт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Штутгарт" уже работает на трансферном рынке, выкупив недавно Леонидаса Стергиу и Джейми Левелинга из "Санкт-Галлена" и "Униона" соответственно. Руководство "швабов" не останавливается на достигнутом, а договорилось о переходе в их команду нападающего "Вердера" Ника Вольтемаде.

"Я был в восторге от "Штутгарта" с того момента, как впервые связался с ними, и я очень рад, что с лета буду частью команды. Я имею особую родственную связь с "VfB" и очень мотивирован тем, что теперь сам смогу играть там, где я часто с восторгом наблюдал за тренировками во время каникул, когда был маленьким мальчиком. Я с нетерпением жду увлекательного вызова вместе с моими новыми партнерами по команде", - заявил Ник Вольтемаде.

Добавим, что уроженец Бремена переходит в "Штутгарт" в статусе свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2028 года. Всего Ник Вольтемаде провел в этом сезоне 30 матчей и забил 2 гола.

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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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