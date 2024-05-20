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Основной голкипер Бохума не сыграет в плей-офф на выбывание против Фортуны из Дюссельдорфа
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Несгибаемые" за пару туров до конца чемпионата имели серию из четырех беспроигрышных матчей, что приближало подопечных Хайко Бучера к сохранению прописки на следующий сезон. Впрочем, последние два разгромных поражения от "Байера" и "Вердера" и победа "Униона" над "Фрайбургом", опустила "Бохум" в зону плей-офф на выбывание. Берлинский клуб опередил "несгибаемых" путем лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Сегодня же стало известно, что основной голкипер "Бохума" Мануэль Риманн не выйдет в составе команды на две последние игры сезона. Об этом договорились клуб и сам вратарь. Причина - непримиримые разногласия во взглядах на командные вопросы. "Бохум" уточняет, что это не является отстранением или наказанием. Руководство и Мануэль Риманн будут работать над этой ситуацией после окончания сезона.
Стоит отметить, что это будет важной потерей для "несгибаемых", поскольку им осталось сыграть с "Фортуной" два поединка в рамках плей-офф на выбывание во Вторую Бундеслигу. Основного голкипера заменит Андреас Луте, который в этом сезоне появлялся лишь трижды.
Добавим, что Мануэль Риманн в нынешней кампании провел 34 матча, в которых он пропустил 72 гола и лишь однажды ему удалось оставить свои ворота сухими.
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