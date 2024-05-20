  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Основной голкипер Бохума не сыграет в плей-офф на выбывание против Фортуны из Дюссельдорфа
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной голкипер Бохума не сыграет в плей-офф на выбывание против Фортуны из Дюссельдорфа

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Основной голкипер Бохума не сыграет в плей-офф на выбывание против Фортуны из Дюссельдорфа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Несгибаемые" за пару туров до конца чемпионата имели серию из четырех беспроигрышных матчей, что приближало подопечных Хайко Бучера к сохранению прописки на следующий сезон. Впрочем, последние два разгромных поражения от "Байера" и "Вердера" и победа "Униона" над "Фрайбургом", опустила "Бохум" в зону плей-офф на выбывание. Берлинский клуб опередил "несгибаемых" путем лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сегодня же стало известно, что основной голкипер "Бохума" Мануэль Риманн не выйдет в составе команды на две последние игры сезона. Об этом договорились клуб и сам вратарь. Причина - непримиримые разногласия во взглядах на командные вопросы. "Бохум" уточняет, что это не является отстранением или наказанием. Руководство и Мануэль Риманн будут работать над этой ситуацией после окончания сезона.

Стоит отметить, что это будет важной потерей для "несгибаемых", поскольку им осталось сыграть с "Фортуной" два поединка в рамках плей-офф на выбывание во Вторую Бундеслигу. Основного голкипера заменит Андреас Луте, который в этом сезоне появлялся лишь трижды.

Добавим, что Мануэль Риманн в нынешней кампании провел 34 матча, в которых он пропустил 72 гола и лишь однажды ему удалось оставить свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Звездный хавбек Байера признан лучшим игроком Бундеслиги 2023/2024
yellow-arrow
Нападающий Вердера Ник Волтемаде переходит в Штутгарт
yellow-arrow
Берлинский Унион покидают этим летом сразу трое игроков
Фортуна (Дюссельдорф) переходные матчи Бохум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бохум
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости