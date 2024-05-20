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Звездный хавбек Байера признан лучшим игроком Бундеслиги 2023/2024

Германия

Флориан Вирц - лучший игрок этого сезона

Звездный хавбек Байера признан лучшим игроком Бундеслиги 2023/2024

transfermarkt

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Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим футболистом Бундеслиги в сезоне 2023/2024.

21-летний игрок забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач, чем помог команде впервые в истории клуба стать чемпионом Германии.

Напомним, что контракт Флорина с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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