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Звездный хавбек Байера признан лучшим игроком Бундеслиги 2023/2024
Флориан Вирц - лучший игрок этого сезона
transfermarkt
Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим футболистом Бундеслиги в сезоне 2023/2024.
21-летний игрок забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач, чем помог команде впервые в истории клуба стать чемпионом Германии.
Presenting your #Bundesliga PLAYER OF THE SEASON... who else but Florian Wirtz!????????#BundesligaPOTM | @EASPORTSFC | @bayer04fussball pic.twitter.com/f81WuM2l7b— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 20, 2024
Напомним, что контракт Флорина с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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