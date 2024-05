Звездный хавбек Байера признан лучшим игроком Бундеслиги 2023/2024

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим футболистом Бундеслиги в сезоне 2023/2024.

21-летний игрок забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач, чем помог команде впервые в истории клуба стать чемпионом Германии.

Presenting your #Bundesliga PLAYER OF THE SEASON... who else but Florian Wirtz!????????#BundesligaPOTM | @EASPORTSFC | @bayer04fussball pic.twitter.com/f81WuM2l7b