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Два клуба Саудовской Аравии заинтересовались форвардом РБ Лейпцига
Беньямин Шешко может сменить клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "РБ Лейпцига" Беньямин Шешко привлек внимание некоторых клубов Саудовской Аравии, которые готовы летом приобрести игрока.
Как сообщает Nogomania, команды "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли" заинтересовались футболистом немецкого клуба и готовы отдать за него любую сумму.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 40 миллионов евро. Шешко в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 31 матчах.
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