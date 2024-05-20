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Бавария продолжает искать преемника Тухеля в АПЛ
Компани и Франк являются главными претендентами на пост тренера команды
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Бавария" сузила круг поисков преемника Томаса Тухеля, главного тренера команды, сосредоточившись на кандидатах из Премьер-лиги, согласно сообщениям немецких СМИ.
Мюнхенский клуб ищет замену 50-летнему специалисту, который не смог оправдать высоких ожиданий в этом сезоне. Но при этом приоритетом для "Баварии" являются не известные тренеры, а те специалисты, которые бы заручились поддержкой всех членов руководства.
Среди главных претендентов на пост тренера мюнхенского клуба есть: Венсан Компани, который сейчас тренирует "Бернли", и Томас Франк, который успешно руководит "Брентфордом" в Премьер-лиге.
Руководство "Баварии" также рассматривало таких специалистов как: Ганс-Дитер Флик, Эрик тен Хаг, Зинедин Зидан, Оливер Гласнер и Жозе Моуринью. Но по разным причинам они больше не являются кандидатами на пост главного тренера.
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