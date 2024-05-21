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Умер обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 года Карл-Хайнц Шнеллингер

Германия

Об этом сообщает Bild

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 года Карл-Хайнц Шнеллингер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда немецкого футбола Карл-Хайнц Шнеллингер в возрасте 85 лет умер вблизи Милана после продолжительной болезни. Это подтвердила его семья во вторник утром.

Левый защитник начинал свою карьеру в "Кельне", с которым он стал чемпионом ФРГ в 1962 году. Кроме того, Шнеллингер выиграл с "Миланом" все главные титулы в европейском клубном футболе: Скудетто, Кубок Италии (трижды), Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков (дважды). Поэтому в Италии его также почитают как легенду, - его называют "Фольксвагеном" из-за его надежности.

Стоит добавить, что Карл-Хайнц Шнеллингер дважды был призером Чемпионатов мира. В составе сборной ФРГ он завоевал серебро в 1966 году и бронзу в 1970 году.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Гресь
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