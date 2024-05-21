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Джон Брукс покинет Хоффенхайм свободным агентом этим летом
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" этот сезон завершил на седьмом месте в Бундеслиге. Команда из Зинсхайма имеет шанс сыграть в еврокубках, если леверкузенский "Байер" победит в финале Кубка Германии "Кайзерслаутерн". Впрочем, "крестьяне" решили с некоторыми игроками не продолжать сотрудничество, в результате чего они покинут клуб в статусе свободного агента этим летом.
Речь идет о Джоне Бруксе, который последние пару сезонов провел в составе "Хоффенхайма". Центральный защитник в первой половине нынешней кампании был основным игроком команды, впрочем дальше он потерял свое место в стартовом составе. Американец в целом провел 23 матча и отметился двумя голами.
"Джей (Джон Брукс) пришел к нам в очень сложной спортивной ситуации, чтобы придать защите стабильности благодаря своему огромному опыту и индивидуальности. Благодаря своим качествам и великолепному присутствию он повлиял на нашу игру с первого дня. За последние полтора года Джей сыграл ключевую роль в том, что помог нам не вылететь из лиги в прошлом сезоне и завершить этот сезон квалификацией в еврокубки", - заявил - спортивный директор команды Александер Розен.
Стоит добавить, что "Хоффенхайм" также покинет другой защитник - Касим Адамс. Ганец сыграл всего 4 минуты в этом сезоне.
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