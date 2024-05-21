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РБ Лейпциг может продать своего голкипера в летнее межсезонье

Германия

Об этом сообщает Kicker

РБ Лейпциг может продать своего голкипера в летнее межсезонье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Янис Бласвих начинал сезон в Бундеслиге как основной голкипер "РБ Лейпциг" в связи с травмой Петера Гулачи. Впрочем, после того, как венгр полноценно восстановился от травмы, немец с февраля месяца вернулся на скамейку запасных и с тех пор появлялся лишь два раза на поле.

Руководство "быков" раздумывают над продажей Яниса Бласвиха, учитывая неизбежный избыток вратарей первого номера. Это связано еще с тем, что "Лейпциг" недавно приобрел бельгийца Мартена Вандевордта из "Генка". Немецкий клуб ожидает, что новичок будет конкурировать с Петером Гулачи за попадание в основу. Кроме того, на бельгийца рассчитывают, что он будет первым номером в команде на долгие годы, как это было с венгерским вратарем.

Добавим, что Янис Бласвих провел в этом сезоне 27 матчей, из которых шесть он оставил свои ворота "сухими". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 3 млн евро.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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