РБ Лейпциг может продать своего голкипера в летнее межсезонье

Янис Бласвих начинал сезон в Бундеслиге как основной голкипер "РБ Лейпциг" в связи с травмой Петера Гулачи. Впрочем, после того, как венгр полноценно восстановился от травмы, немец с февраля месяца вернулся на скамейку запасных и с тех пор появлялся лишь два раза на поле.

Руководство "быков" раздумывают над продажей Яниса Бласвиха, учитывая неизбежный избыток вратарей первого номера. Это связано еще с тем, что "Лейпциг" недавно приобрел бельгийца Мартена Вандевордта из "Генка". Немецкий клуб ожидает, что новичок будет конкурировать с Петером Гулачи за попадание в основу. Кроме того, на бельгийца рассчитывают, что он будет первым номером в команде на долгие годы, как это было с венгерским вратарем.

Добавим, что Янис Бласвих провел в этом сезоне 27 матчей, из которых шесть он оставил свои ворота "сухими". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 3 млн евро.