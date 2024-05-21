Майнц выкупил у чемпиона Бундеслиги Надима Амири

"Майнц" провел прекрасную концовку сезона, что позволило ему сохранить прописку в Бундеслиге. Среди творцов такого успеха был Надим Амири, которого арендовали "карнавальщики" у леверкузенского "Байера". Впрочем, руководство "Майнца" за 1 млн евро выкупило контракт полузащитника у "фармацевтов" и одновременно продлило соглашение с игроком до конца июня 2028 года.

"Подписание Надима зимой дало нашей команде именно то, на что мы надеялись в то время. Благодаря своей креативности и игровой силе он смог немедленно помочь нашему атакующему потенциалу и всегда зажигал свою команду и наших болельщиков от первой минуты до финального свистка. Он сыграл большую роль в успешном завершении этого сезона и является неотъемлемой частью нашей команды. Надим - футболист международного уровня и абсолютный командный игрок с большим сердцем - замечательно, что "Майнц 05" останется спортивным домом для него", - сказал спортивный директор "карнавальщиков" Кристиан Хайдель.

"Прошлый сезон был одним из самых эмоциональных в моей карьере. Вместе с клубом, всем городом и нашими болельщиками мы как команда смогли сделать то, что многие считали невозможным. Я невероятно горжусь тем, что сыграл свою роль в этом взлете, и я уже с нетерпением жду того, чтобы вместе с командой вписать новые главы в эту особенную историю. Эта команда и этот город уникальны, и я не могу дождаться, чтобы в следующем году снова праздновать футбольные праздники Бундеслиги вместе с нашими болельщиками", - заявил после подписания Надим Амири.

Добавим, что полузащитник в этом сезоне провел 24 матча, где отметился голом и 5 передачами. Также в составе "Байера" Надим Амири стал чемпионом Бундеслиги (он 7 раз появлялся на поле в футболке "фармацевтов").