Полузащитник Фрайбурга Янник Кайтель переходит в Штутгарт

Воспитанник "Фрайбурга" Янник Кайтель покидает свою команду после 12 лет своего пребывания, включая клубную академию. Опорный полузащитник покидает команду свободным агентом и присоединяется к своему новому клубу - "Штутгарту". Игрок подписал контракт со "швабами" до 30 июня 2028 года.

"Я с нетерпением жду своей новой роли в "Штутгарте" и знакомства с командой и клубом. Пообщавшись с руководством и тренером, я убедился, что "VfB" - именно тот клуб, который мне нужен. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде и в дальнейшем добиваться успеха", - заявил Янник Кайтель после подписания соглашения с новым клубом.

Добавим, что опорный полузащитник в этом сезоне провел 18 поединков и отметился одним забитым мячом.