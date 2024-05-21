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Рангник - об отказе Баварии: Я доверился своей интуиции

Германия

Специалист объяснил свое решение остаться тренером сборной Австрии

Рангник - об отказе Баварии: Я доверился своей интуиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший претендент на пост главного тренера "Баварии" (вместо Томаса Тухеля) Ральф Рангник объяснил, почему отказал мюнхенскому клубу.

"Это было нелегкое решение. Мы вложили много времени и энергии в сборную Австрии. Мы работали, чтобы достичь этого результата, который есть сейчас. Я ни при каких обстоятельствах не хочу поставить это под угрозу.

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Я доверился своей интуиции, послушал свое сердце и решил остаться здесь. Я уверен, что это правильное решение".

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Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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