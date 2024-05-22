На них держится Байер: жертва Альбы, нападающий из казарм и величайший талант всей Германии

Привет из Ла Масии

Алекс Гримальдо

Возраст : 28 лет

: 28 лет Позиция : левый защитник

: левый защитник Вклад : 49 матчей, 12 голов, 19 ассистов

: 49 матчей, 12 голов, 19 ассистов Суперсила: левая нога

Вы почти наверняка о нем слышали раньше.

Один из многих талантов Ла Масии, да, хотя еще раньше Гримальдо начинал в Валенсии.

Техничный, ловкий, даже слишком миниатюрный (171 см) для хавбека, поэтому тренер "Барсы" U-14 Андре Карраско передвинул его налево в защиту.

"Обычно такие игроки не любят переходить на место фулбека, но его подход к вызову был действительно хорошим. Благодаря уму, тактике выглядело так, будто ему это легко".

Это был класс Эктора Бельерина, Серджи Сампера и Бальде Кейта - заметный даже по меркам Ла Масии.

И он даже кое-чего достиг в Каталонии - выиграл Евро U-19; стал капитаном "Барсы-Б" и самым молодым игроком в истории Сегунды - 15 лет и 349 дней.

Почему ушел? Потому что Жорди Альба. В те годы подвинуть его мог разве что Марсело.

Так вот Гримальдо в 2016-м и оказался в "Бенфике". Думал, что нашел трамплин, но впоследствии разделил судьбу не менее топовых Оскара Кардосо и Нико Гаитана, задержавшихся на "Да Луж" надолго. 26 голов, 65 ассистов, более 300 матчей - солидно же.

"Байер" не заплатил за Гримальдо ни копейки - после всего "Бенфика" отпустила его бесплатно.

И что было дальше? Абсолютно киношный сюжет - подзабытый талант заиграл так, что куда там молодым. Идеальные кроссы в темп, удобные навесы с угловых, своевременные рывки, грандиозные дальние удары - в том числе, со штрафных.

Жорди Альба таки получил достойную смену в сборной Испании - тогда, когда этого уже и не ожидали.

На всех парах

Джереми Фримпонг

Возраст : 23 года

: 23 года Позиция : правый защитник

: правый защитник Вклад : 45 матчей, 14 голов, 12 ассистов

: 45 матчей, 14 голов, 12 ассистов Суперсила: скорость

А это уже относительно молодое дарование.

Сложное детство. Многодетная семья из Ганы, у Джереми шесть братьев и сестер. Далее развод родителей, переезд из Амстердама в пригород Манчестера.

Футбол для Фримпонга был шансом вырваться - возможно, единственным, но в "Ман Сити" его не разглядели.

"Я знаю, каково это, когда тебе говорят, что ты не станешь профессиональным футболистом. Это самое страшное, что можно услышать от тренеров академии".

Карьеру Джереми спасли упрямство и "Селтик", который где-то его откопал, и уже в дебютном матче - четвертьфинале Кубка против "Партик Тисл" - Фримпонг был признан лучшим игроком вечера.

Phil Foden and Jeremie Frimpong im the Man City academy together! ⭐️???? pic.twitter.com/J7AfES0Era — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2024

Еще дальше, правда, была прямая красная в Олд Фирм Дерби за фол на Морелосе, но в целом Джереми рос быстро.

"Байер" пришел за ним с 10 млн евро спустя всего полтора года, и Нил Леннон даже загрустил.

"Фримпонг мог ввести вас в заблуждение. Он очень миниатюрный, но при том сильный, хорошо защищает мяч. И еще он заряжал всю команду своим энтузиазмом".

Конечно, Хаби Алонсо нашел место такому игроку. В его "Байере" Фримпонг вместе с Гримальдо не защитники а, скорее, фланговые хавы. Схема 3-4-3 дает обоим флангам и свободу, и подстраховку. Требуется же взамен выносливость, креатив и умение читать игру.

Джереми прошел по всем трем параметрам. Он на втором месте в команде после Виртца по количеству созданных моментов с игры.

При том если Гримальдо преимущественно полагается на кроссы, то Фримпонг в первую очередь бежит. Его максимальные 35,96 км/ч - это почти уровень Альфонсо Дэвиса (36,02).

И он до сих пор из кожи вон лезет, чтобы дальше прибавлять. Прошлым летом даже нанял личного тренера Яника Луфакальо, который ранее помог выбиться в люди Аарону Уан-Биссаке и Эйнджелу Гомесу.

Лишь одного человека в Европе не впечатлили прогресс и усилия Фримпонга, но с Рональдом Куманом после "Барсы", кажется, все ясно.

Никогда не поздно

Роберт Андрих

Возраст : 29 лет

: 29 лет Позиция : опорный хавбек

: опорный хавбек Вклад : 43 матча, 6 голов, 5 ассистов

: 43 матча, 6 голов, 5 ассистов Суперсила: удары издали

Классический шестой номер. Чистильщик.

Игрок из эпохи, когда опорники думали об обороне, а в атаке лишь пробивали издали и приходили на угловые. Футбол Андриха - это игра против мяча; его передача - это пас на ближнего.

По итогам Бундеслиги напарник Роберта по центру поля Гранит Джака сделал на 1500 касаний к мячу больше - у них распределение ролей.

Андрих, тем временем, по ситуации страхует на обоих флангах, возглавляет отбор, выигрывает более 50% единоборств.

Robert Andrich didn't play top-flight football until he was nearly 25 years old.



At 29, he's emerged as the fulcrum in midfield for Bayer Leverkusen's invincible machine, and he could have a key role to play for Germany in this summer's Euros.@Abuy2j: https://t.co/MYnp6ceTRi pic.twitter.com/4iAi1AaUf4 — Breaking The Lines (@BTLvid) May 17, 2024

Еще бы, Хаби Алонсо пробовал в этой роли более элегантного с мячом Эсекьеля Паласиоса, но это создавало лишь проблемы. У него не было таланта и характера немца.

А началось все с чего? В "Герте" решили, что Роберт не тянет, и отпустили на все четыре стороны. Он подался в дрезденское "Динамо", тогда в "Веен". Всего у Андриха аж 80 матчей в 3-м дивизионе и еще 25 - во 2-м.

Только в 2019-м он наконец добрался до элиты с "Унионом Берлин", и когда вместе с Триммелем и Крузе вывел клуб в еврокубки в 2021-м, за Андрихом пришел "Байер".

"Роб - очень важный игрок для нас с его характером и индивидуальностью. Он всегда хочет побеждать и всегда рядом", - констатирует Хаби Алонсо.

Нужно подтверждение? Вот идеальный гол в ворота "Ромы" в полуфинале Лиги Европы, забитый в самый ответственный момент.

Может, и хорошо для всех, что Роберт провёл годы в низших лигах, где футбол попроще - так его обошёл тренд универсализации хавбеков, породивший десятки игроков, умеющих всё по чуть-чуть и ничего — хорошо.

В конце концов Андриха признал даже главный лептоп-тренер Германии - у Юлиана Нагельсмана Роб уже полгода страхует Гюндогана и Крооса в сборной.

"Нам нужен №6. Роберт очень активен в обороне, настоящий разрушитель. И у него исключительный менталитет и чувство ответственности. Это поможет нам достигать результата".

Никогда не поздно пробиться на топ-уровень - вот о чем история Андриха.

Надежда поколения

Флориан Виртц

Возраст : 21 год

: 21 год Позиция : атакующий хавбек

: атакующий хавбек Вклад : 47 матчей, 18 голов, 20 ассистов

: 47 матчей, 18 голов, 20 ассистов Суперсила: интеллект

В Гримальдо, Андриха и Фримпонга их клубы не верили. Но Виртц — это другое.

Здесь вундеркинд; крутой настолько, что привел маленький "Кельн" к победе в чемпионате U-17, после чего тренер Маркус Даум искренне посоветовал ему идти в "Байер", чтобы расти дальше.

Конечно, он пошел. Дебют в Бундеслиге в 17 лет и 16 дней. Первый гол - и сразу "Баварии" в 17 лет и 34 дня.

В феврале 2021-го Флориан стал первым, кто забил 5 голов в Бундеслиге еще до совершеннолетия. Далее - рекорд в категории U-19.

????⚽ The @Bundesliga_EN 's kings by xT.



Bayern M: 8 players

Bayer 04: 7

- Wirtz and Xhaka - share TOP1 by xT from passes

Borussia D.: 2

- Bynoe-Gittens - TOP1 by xT from carries

Stuttgart: 2

Bochum: 1

Koln: 1

Mainz: 1

RBL: 1

Werder: 1

Wolfsburg: 1 pic.twitter.com/BESUd2yzXA — Mikhail Borodastov (@MBorodastov) February 24, 2024

Кай Хаверц прошел похожим путем чуть раньше; некоторые их даже сравнивали - называли Виртца "новым Хаверцом".

"Конечно, Кай является образцом для подражания. Он дал мне несколько хороших советов, и я у него учился. Особенно меня поражало его первое касание - лучшее из всех в команде, что позволяло ему использовать едва ли не все шансы перед воротами".

Они оба очень изменились с тех пор. Хаверц в Англии потерял не только реализацию, но и цельность. Теперь он надолго исчезает из поля зрения - бывает, и на весь матч.

Эволюция Виртца повела в другую сторону - у Хаби Алонсо он играет одного из двух атакующих хавбеков, часто берёт на себя функции десятки. Его видение, контроль, широченный арсенал приёмов и совершенная, очень чистая техника позволяют это делать.

Более того, в полуфинале с "Ромой" Хаби даже доверил Виртцу играть фальшивую девятку - и снова он справился, забил.

К финалу Лиги Европы лидер "Байера" подходит уже как официально лучший игрок Бундеслиги-2024.

И кто уже вспомнит, что полтора года назад Флориан лежал в гипсе с разрывом крестов? Страшная травма, которая могла уничтожить карьеру, но на деле вернула футболу еще более агрессивного, нацеленного на результат исполнителя.

Остальное сделал Хаби Алонсо и его теория - Виртц ее впитал, будто губка.

Он вообще любит учиться. В 2021-м даже на матч со "Славией" не поехал, потому что готовился с репетиторами к экзаменам.

Сила природы

Виктор Бонифас

Возраст: 23 года

Позиция: центрфорвард

Вклад: 33 матча, 21 гол, 10 ассистов

Суперсила: атлетизм

Ну, и острие. Куда без него.

По паспорту Бонифасу 23, но в трущобах Нигерии 23 может быть и в 35 - Тарибо Уэст соврать не даст.

Между тем Виктор родился в настоящей глуши - город Акуре на юго-западе страны до него даже футболистов известных не имел.

"Я жил в казарме, потому что мой дедушка был военным. Дома места не было. Мой сосед, тоже солдат, очень хорошо играл футбол, но не стал профессионалом и ушел в армию. Он меня учил".

В 2019-м Бонифаса заметили за игрой прямо посреди улицы - и взяли в "Реал Сапфир" из Лагоса.

Victor Boniface shared an inspiring picture of his journey from Nigeria to becoming a Bundesliga champion ???????? pic.twitter.com/NMY9xnI03J — SPORTbible (@sportbible) April 16, 2024

Ну, а еще дальше - поездка на ЧМ U-20 и трансфер в "Буде-Глимт". Из субэкваториального климата в субарктический — экстрим.

Но хуже всего, конечно, другое. За три года в Норвегии Бонифас дважды рвал крестообразные связки колена. В первый раз он был вне игры 178 дней, во второй - 357. Когда же ко всему умер его самый близкий человек, мама, Виктор запил.

"Я потерял интерес к футболу, забыл о своих диетах, начал есть все, гулять и пить. Обычно я не пью столько, но тогда был в депрессии и думал, что это мой конец".

Кто бы поверил, что это было только начало? Вопреки всему на свете, Бонифас восстановился, забил 6 голов в 15 турах, и его подобрал "Юнион Сен-Жиллуаз", где чудо-программа Тони Блума посчитала, что он несмотря на травмы еще может давать результат.

Не ошиблись, верно? Пусть в Бельгии он не феерил, зато выбил из Лиги Европы "Унион" и забил "Байеру" - и Хаби Алонсо этого хватило:

"Виктор является настоящей проблемой для защиты соперников. Он мощный, быстрый и хорошо обыгрывает из глубины. К тому же, у него хороший менталитет и он работает на команду, а не на себя".

Ближайший аналог - Виктор Осимхен из "Наполи". Та же мощь, ловкость, дриблинг, характер. Нигерийская школа.

Конечно, с двумя разрывами крестов в медицинской книжке Бонифасу сложно будет претендовать на действительно большую карьеру. Даже в этом, в целом успешном сезоне он пропустил 4 месяца. Вместе с тем, когда он таки выходит, то его бицепс - идеальное дополнение к ногам Фримпонга и голове Виртца.

Вы не знали, как этот "Байер" стал непобедимым? Так вот и ответ — благодаря разнообразию вариантов на поле.

Ну, и еще здесь никому ничего не далось легко - каждый тяжело бился за место под солнцем. Сумма сильных личностей в итоге и родила коллектив, который просто не умеет бояться и дрожать.