На них держится Байер: жертва Альбы, нападающий из казарм и величайший талант всей Германии

Вы почти наверняка о нем слышали раньше.

Один из многих талантов Ла Масии, да, хотя еще раньше Гримальдо начинал в Валенсии.

Техничный, ловкий, даже слишком миниатюрный (171 см) для хавбека, поэтому тренер "Барсы" U-14 Андре Карраско передвинул его налево в защиту.

Это был класс Эктора Бельерина, Серджи Сампера и Бальде Кейта - заметный даже по меркам Ла Масии.

И он даже кое-чего достиг в Каталонии - выиграл Евро U-19; стал капитаном "Барсы-Б" и самым молодым игроком в истории Сегунды - 15 лет и 349 дней.

Почему ушел? Потому что Жорди Альба. В те годы подвинуть его мог разве что Марсело.

Так вот Гримальдо в 2016-м и оказался в "Бенфике". Думал, что нашел трамплин, но впоследствии разделил судьбу не менее топовых Оскара Кардосо и Нико Гаитана, задержавшихся на "Да Луж" надолго. 26 голов, 65 ассистов, более 300 матчей - солидно же.

"Байер" не заплатил за Гримальдо ни копейки - после всего "Бенфика" отпустила его бесплатно.

И что было дальше? Абсолютно киношный сюжет - подзабытый талант заиграл так, что куда там молодым. Идеальные кроссы в темп, удобные навесы с угловых, своевременные рывки, грандиозные дальние удары - в том числе, со штрафных.

Жорди Альба таки получил достойную смену в сборной Испании - тогда, когда этого уже и не ожидали.

А это уже относительно молодое дарование.

Сложное детство. Многодетная семья из Ганы, у Джереми шесть братьев и сестер. Далее развод родителей, переезд из Амстердама в пригород Манчестера.

Футбол для Фримпонга был шансом вырваться - возможно, единственным, но в "Ман Сити" его не разглядели.

Карьеру Джереми спасли упрямство и "Селтик", который где-то его откопал, и уже в дебютном матче - четвертьфинале Кубка против "Партик Тисл" - Фримпонг был признан лучшим игроком вечера.

Еще дальше, правда, была прямая красная в Олд Фирм Дерби за фол на Морелосе, но в целом Джереми рос быстро.

"Байер" пришел за ним с 10 млн евро спустя всего полтора года, и Нил Леннон даже загрустил.

Конечно, Хаби Алонсо нашел место такому игроку. В его "Байере" Фримпонг вместе с Гримальдо не защитники а, скорее, фланговые хавы. Схема 3-4-3 дает обоим флангам и свободу, и подстраховку. Требуется же взамен выносливость, креатив и умение читать игру.

Джереми прошел по всем трем параметрам. Он на втором месте в команде после Виртца по количеству созданных моментов с игры.

При том если Гримальдо преимущественно полагается на кроссы, то Фримпонг в первую очередь бежит. Его максимальные 35,96 км/ч - это почти уровень Альфонсо Дэвиса (36,02).

И он до сих пор из кожи вон лезет, чтобы дальше прибавлять. Прошлым летом даже нанял личного тренера Яника Луфакальо, который ранее помог выбиться в люди Аарону Уан-Биссаке и Эйнджелу Гомесу.

Лишь одного человека в Европе не впечатлили прогресс и усилия Фримпонга, но с Рональдом Куманом после "Барсы", кажется, все ясно.

Классический шестой номер. Чистильщик.

Игрок из эпохи, когда опорники думали об обороне, а в атаке лишь пробивали издали и приходили на угловые. Футбол Андриха - это игра против мяча; его передача - это пас на ближнего.

По итогам Бундеслиги напарник Роберта по центру поля Гранит Джака сделал на 1500 касаний к мячу больше - у них распределение ролей.

Андрих, тем временем, по ситуации страхует на обоих флангах, возглавляет отбор, выигрывает более 50% единоборств.

