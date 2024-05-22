Полузащитник Роберт Сков покидает Хоффенхайм

Пути немецкого "Хоффенхайма" и Роберта Скова расходятся. После пяти лет в футболке "деревенщин" датчанин решил летом принять новый вызов. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

"Роберта запомнят в "Хоффенхайме" не только благодаря его исключительной левой ноге и фантастической игре, но и как замечательного персонажа. Теперь он покидает нас после ценного для обеих сторон времени, и мы желаем ему всего наилучшего в его спортивном и личном будущем", - заявил спортивный директор клуба Александер Розен.

"Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасное время, проведенное в "Хоффенхайме". Я приехал сюда из "Копенгагена" пять лет назад и смог пережить здесь много замечательных моментов и получить незабываемый опыт вместе со всеми. Я познакомился с выдающимся клубом с не менее выдающимися людьми и нашел друзей на всю жизнь", - сказал Роберт Сков.

Добавим, что в этом сезоне датский полузащитник провел 25 матчей, где отметился 3 голами и 5 передачами.