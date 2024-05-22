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Директор Штутгарта - о летних трансферах: Мы хотим сохранить нашу нынешнюю команду
Александер Верле рассказал о планах клуба
Фото: VfB Stuttgart
Генеральный директор "Штутгарта" Александер Верле прокомментировал планы клуба на летнее трансферное окно.
"Мы хотим сохранить нашу нынешнюю команду и немного расширить состав. Но мы точно не будем рисковать. Нам нужна команда, которую мы сможем позволить себе на следующий сезон".
Напомним, что "Штутгарт" в нынешнем сезоне Бундеслиги финишировал вторым.
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Источник:get football news germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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