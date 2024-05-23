Компани будет назначен новым главным тренером немецкого гранда

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Венсан Компани согласился возглавить немецкую "Баварию", немцы позвонили бельгийцу и тот принял решение с первого звонка.

Мюнхенцам осталось договориться с "Бернли", с которыми уже решается сумма компенсации.

Напомним, что Венсан Компани вместе с "Бернли" в прошлом сезоне разорвал Чемпионшип, а в нынешнем сезоне они заняли 19-ю строчку и вернутся во вторую по статусу английскую лигу.