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Компани будет назначен новым главным тренером немецкого гранда

Германия
Обновлено

Остались нюансы

Компани будет назначен новым главным тренером немецкого гранда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Венсан Компани согласился возглавить немецкую "Баварию", немцы позвонили бельгийцу и тот принял решение с первого звонка.

Мюнхенцам осталось договориться с "Бернли", с которыми уже решается сумма компенсации.

Напомним, что Венсан Компани вместе с "Бернли" в прошлом сезоне разорвал Чемпионшип, а в нынешнем сезоне они заняли 19-ю строчку и вернутся во вторую по статусу английскую лигу.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.05.2024 в 08:16
Дуже надіюсь , що цей інсайдер такий як і всі турецькі .
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.05.2024 в 08:16
Дуже надіюсь , що цей інсайдер такий як і всі турецькі .
Ответить
1
0

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