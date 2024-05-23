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Компани будет назначен новым главным тренером немецкого гранда
Остались нюансы
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Венсан Компани согласился возглавить немецкую "Баварию", немцы позвонили бельгийцу и тот принял решение с первого звонка.
Мюнхенцам осталось договориться с "Бернли", с которыми уже решается сумма компенсации.
Напомним, что Венсан Компани вместе с "Бернли" в прошлом сезоне разорвал Чемпионшип, а в нынешнем сезоне они заняли 19-ю строчку и вернутся во вторую по статусу английскую лигу.
???????? Bayern are closing in on deal to appoint Vincent Kompany as new head coach, it’s imminent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024
Kompany accepted Bayern job right after their first call revealed on Monday, he’s ready for new chapter.
Bayern and Burnley are in contact to get deal done on compensation fee. ???????? pic.twitter.com/htS19FDq8H
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