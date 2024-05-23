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Милан может возглавить экс-тренер Шахтера

Германия
Обновлено

Тренер дал согласие

Милан может возглавить экс-тренер Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Пауло Фонсека может возглавить "Милан", португалец очень хочет перейти в Серию А.

Миланцы считают его приоритетным кандидатом на замену Стефано Пиоли.

Напомним, что до "Лилля" Пауло Фонсека возглавлял римскую "Рому". В последнем сезоне в Риме он завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице Серии А.

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Серия А Паулу Фонсека Милан Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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