Милан может возглавить экс-тренер Шахтера

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Пауло Фонсека может возглавить "Милан", португалец очень хочет перейти в Серию А.

Миланцы считают его приоритетным кандидатом на замену Стефано Пиоли.

????????⚫️ AC Milan will confirm this week their decision to part ways with Stefano Pioli.



Paulo Fonseca remains the fav candidate to replace Pioli, as reported last week.



❗️ Understand AC Milan have discussed two year deal plus option with Fonseca — he’s 100% keen on the job. pic.twitter.com/PpuKyJWUOm