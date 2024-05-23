Милан может возглавить экс-тренер Шахтера

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Пауло Фонсека может возглавить "Милан", португалец очень хочет перейти в Серию А.

Миланцы считают его приоритетным кандидатом на замену Стефано Пиоли.

????????⚫️ AC Milan will confirm this week their decision to part ways with Stefano Pioli.



Paulo Fonseca remains the fav candidate to replace Pioli, as reported last week.



❗️ Understand AC Milan have discussed two year deal plus option with Fonseca — he’s 100% keen on the job. pic.twitter.com/PpuKyJWUOm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Напомним, что до "Лилля" Пауло Фонсека возглавлял римскую "Рому". В последнем сезоне в Риме он завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице Серии А.