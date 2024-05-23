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Баллак: Виртц готов к переходу в Реал

Германия

Экс-хавбек также привёл в пример ещё одного футболиста

Баллак: Виртц готов к переходу в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак оценил шансы полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца перейти в мадридский "Реал", а также дальнейшие перспективы этого трансфера.

"Виртц готов к "Реалу". Он определенно может там заиграть.

Это также можно увидеть на примере Джуда Беллингема после его перехода в "Реал" из "Боруссии": когда ты играешь с лучшими - ты сам становишься ещё сильнее", — заявил Баллак в интервью немецкой газете Sport Bild.

На счету Виртца 18 забитых мячей и 19 результативных передач в 48 сыгранных матчах в сезоне-2023/24.

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Михаэль Баллак Реал (Мадрид) Флориан Виртц
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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