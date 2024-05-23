Баллак: Виртц готов к переходу в Реал

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак оценил шансы полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца перейти в мадридский "Реал", а также дальнейшие перспективы этого трансфера.

"Виртц готов к "Реалу". Он определенно может там заиграть.

Это также можно увидеть на примере Джуда Беллингема после его перехода в "Реал" из "Боруссии": когда ты играешь с лучшими - ты сам становишься ещё сильнее", — заявил Баллак в интервью немецкой газете Sport Bild.