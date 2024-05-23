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Баллак: Виртц готов к переходу в Реал
Экс-хавбек также привёл в пример ещё одного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак оценил шансы полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца перейти в мадридский "Реал", а также дальнейшие перспективы этого трансфера.
"Виртц готов к "Реалу". Он определенно может там заиграть.
Это также можно увидеть на примере Джуда Беллингема после его перехода в "Реал" из "Боруссии": когда ты играешь с лучшими - ты сам становишься ещё сильнее", — заявил Баллак в интервью немецкой газете Sport Bild.
На счету Виртца 18 забитых мячей и 19 результативных передач в 48 сыгранных матчах в сезоне-2023/24.
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