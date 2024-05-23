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Защитник Джефф Шабо не будет играть в Кельне в следующем сезоне. Игрок перейдет в клуб, который будет выступать в ЛЧ

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Защитник Джефф Шабо не будет играть в Кельне в следующем сезоне. Игрок перейдет в клуб, который будет выступать в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кельн" не смог спастись от вылета и впервые за шесть лет вернется во Вторую Бундеслигу. "Цапы" уже начинают ощущать последствия такого результата, - их команду покидает один из лидеров Джефф Шабо.

"Мы очень хорошо пообщались с Джеффом и больше всего хотели удержать его в клубе после сильного сезона, в котором он стал лидером и демонстрировал сильные результаты на поле. К чести Джеффа, он долго и упорно думал о том, чтобы остаться в клубе, несмотря на то, в какой лиге будем участвовать. Вчера он сказал нам, что решил двигаться дальше, и это было связано с его мечтой играть в Лиге чемпионов. Мы принимаем и уважаем это решение. Джефф заслужил этот шанс благодаря своим великолепным выступлениям. Мы благодарны ему за время, проведенное в "Кельне", и желаем ему всего наилучшего в будущем. Мы всегда будем рады видеть его здесь", - заявил исполнительный директор команды Кристиан Келлер.

Кроме того, по информации Kickera, немецкий защитник перейдет в "Штутгарт", который в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов. "Швабы" должны заплатить за игрока около 4 млн евро.

Добавим, что Джефф Шабо в этом сезоне провел 34 матча, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Кельн
Опубликовал: Александр Гресь
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