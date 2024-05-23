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Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к опытному полузащитнику Брайтона
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Дино Топпмеллера смогли себя хорошо зарекомендовать в Бундеслиге, что позволило им кампанию на шестой позиции. Таким образом, "Айнтрахт" примет участие в Лиге Европы на следующий сезон. Руководство "орлов" собирается усилить свою команду и обратило свой взгляд на Туманный Альбион.
"Айнтрахт" нуждается в опытном игроке ввиду того, что двое ветеранов Себастьян Роде и Макото Хасебе завершили свою карьеру в конце сезона. Поэтому "орлы" внимательно следят за ситуацией вокруг Паскаля Гросса, который семь лет играет в "Брайтоне". Кроме того, немец также имеет опыт участия в еврокубках и это также может сыграть в пользу трансфера игрока.
Добавим, что в этом сезоне Паскаль Гросс провел 47 матчей, где отметился 5 голами и 13 передачами.
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