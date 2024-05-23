  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к опытному полузащитнику Брайтона
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к опытному полузащитнику Брайтона

Германия

Об этом сообщает Kicker

Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к опытному полузащитнику Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Дино Топпмеллера смогли себя хорошо зарекомендовать в Бундеслиге, что позволило им кампанию на шестой позиции. Таким образом, "Айнтрахт" примет участие в Лиге Европы на следующий сезон. Руководство "орлов" собирается усилить свою команду и обратило свой взгляд на Туманный Альбион.

"Айнтрахт" нуждается в опытном игроке ввиду того, что двое ветеранов Себастьян Роде и Макото Хасебе завершили свою карьеру в конце сезона. Поэтому "орлы" внимательно следят за ситуацией вокруг Паскаля Гросса, который семь лет играет в "Брайтоне". Кроме того, немец также имеет опыт участия в еврокубках и это также может сыграть в пользу трансфера игрока.

Добавим, что в этом сезоне Паскаль Гросс провел 47 матчей, где отметился 5 голами и 13 передачами.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро
yellow-arrow
Защитник Джефф Шабо не будет играть в Кельне в следующем сезоне. Игрок перейдет в клуб, который будет выступать в ЛЧ
yellow-arrow
Баллак: Виртц готов к переходу в Реал
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Брайтон энд Хоув Альбион Паскаль Гросс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости