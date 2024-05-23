Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро

Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили назвал главную причину срыва своего трансфера в "Баварию" в летнее трансферное окно-2023.

"Прошлым летом я почти перешёл в "Баварию", да. Мой агент приезжал в Мюнхен, чтобы найти квартиру. Но, насколько я знаю, в итоге за меня отказались платить 35 миллионов евро", - рассказал грузин в интервью Geo Team.