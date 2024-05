Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро

Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили назвал главную причину срыва своего трансфера в "Баварию" в летнее трансферное окно-2023.

Ожидается, что Мамардашвили покинет "Валенсию" по окончании текущего сезона.

???? EXCL | Mamardashvili: "My transfer to Bayern Munich was almost done last summer." ????



"My agent visited Munich with my father to find an apartment. But as far as I know, in the end, they refused to pay 35 million for me." ✨ pic.twitter.com/mlqD6cor6j