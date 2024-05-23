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Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро

Германия

Сумма оказалась слишком высокой

Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили назвал главную причину срыва своего трансфера в "Баварию" в летнее трансферное окно-2023.

"Прошлым летом я почти перешёл в "Баварию", да. Мой агент приезжал в Мюнхен, чтобы найти квартиру. Но, насколько я знаю, в итоге за меня отказались платить 35 миллионов евро", - рассказал грузин в интервью Geo Team.

Ожидается, что Мамардашвили покинет "Валенсию" по окончании текущего сезона.

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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Александр Бураков
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