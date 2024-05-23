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Одноклубник Яремчука - о сорвавшемся переходе в Баварию: они отказались платить за меня 35 млн евро
Сумма оказалась слишком высокой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили назвал главную причину срыва своего трансфера в "Баварию" в летнее трансферное окно-2023.
"Прошлым летом я почти перешёл в "Баварию", да. Мой агент приезжал в Мюнхен, чтобы найти квартиру. Но, насколько я знаю, в итоге за меня отказались платить 35 миллионов евро", - рассказал грузин в интервью Geo Team.
Ожидается, что Мамардашвили покинет "Валенсию" по окончании текущего сезона.
???? EXCL | Mamardashvili: "My transfer to Bayern Munich was almost done last summer." ????— Geo Team (@Geo__team) May 23, 2024
"My agent visited Munich with my father to find an apartment. But as far as I know, in the end, they refused to pay 35 million for me." ✨ pic.twitter.com/mlqD6cor6j
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