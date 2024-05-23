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Вингер Штутгарта рассматривает свой переход в мюнхенскую Баварию

Германия

Об этом сообщает Kicker

Вингер Штутгарта рассматривает свой переход в мюнхенскую Баварию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Швабы" в этом сезоне смогли удивить всех своим выступлением и заняли второе место в Бундеслиге. Это позволило "Штутгарту" попасть в Лигу чемпионов впервые за 15 лет. Конечно, несколько игроков команды привлекли свое внимание других европейских клубов, поэтому будет их непросто удержать их в своем составе.

Крис Фюрих, который продемонстрировал свою прекрасную игру в "Штутгарте", склоняется к переезду в "Баварию", несмотря на интерес со стороны Англии и дортмундской "Боруссии". Мюнхенцы ищут свежие кадры на фланге атаки, поскольку Гнабри и Коман провели этот сезон в основном в лазарете. Хотя у вингера "Штутгарта" еще действует контракт до 2028 года, он может покинуть "швабов" летом за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Добавим, что Крис Фюрих в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 9 голами и 7 передачами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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