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Вингер Штутгарта рассматривает свой переход в мюнхенскую Баварию
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Швабы" в этом сезоне смогли удивить всех своим выступлением и заняли второе место в Бундеслиге. Это позволило "Штутгарту" попасть в Лигу чемпионов впервые за 15 лет. Конечно, несколько игроков команды привлекли свое внимание других европейских клубов, поэтому будет их непросто удержать их в своем составе.
Крис Фюрих, который продемонстрировал свою прекрасную игру в "Штутгарте", склоняется к переезду в "Баварию", несмотря на интерес со стороны Англии и дортмундской "Боруссии". Мюнхенцы ищут свежие кадры на фланге атаки, поскольку Гнабри и Коман провели этот сезон в основном в лазарете. Хотя у вингера "Штутгарта" еще действует контракт до 2028 года, он может покинуть "швабов" летом за сумму от 25 до 30 миллионов евро.
Добавим, что Крис Фюрих в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 9 голами и 7 передачами.
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