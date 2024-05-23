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Аугсбург планирует продлить контракт со своим тренером

Германия

Фуггеры продемонстрировали свой лучший результат за последние 9 лет

Аугсбург планирует продлить контракт со своим тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аугсбург" начинал сезон Бундеслиги во главе с Энрико Маасеном. Впрочем, плохой старт привел к увольнению немца, а заменил его Йесс Торуп. Датчанину удалось стабилизировать игру команды и, в итоге, "фугерры" финишировали 11-ми в чемпионате.

Эта позиция является самым высоким показателем команды с 2015 года, когда "Аугсбург" финишировал пятым в Бундеслиге. Неудивительно, что ответственные лица клуба очень довольны работой Йесса Торупа и планируют летом продлить с ним контракт, который рассчитан до 2025 года.

Добавим, что в среднем датчанин добывал 1,26 очка в 27 матчах, что является лучшим показателем среди всех тренеров "Аугсбурга" в Бундеслиге на сегодня.

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Аугсбург Йесс Торуп
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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