Аугсбург планирует продлить контракт со своим тренером

"Аугсбург" начинал сезон Бундеслиги во главе с Энрико Маасеном. Впрочем, плохой старт привел к увольнению немца, а заменил его Йесс Торуп. Датчанину удалось стабилизировать игру команды и, в итоге, "фугерры" финишировали 11-ми в чемпионате.

Эта позиция является самым высоким показателем команды с 2015 года, когда "Аугсбург" финишировал пятым в Бундеслиге. Неудивительно, что ответственные лица клуба очень довольны работой Йесса Торупа и планируют летом продлить с ним контракт, который рассчитан до 2025 года.

Добавим, что в среднем датчанин добывал 1,26 очка в 27 матчах, что является лучшим показателем среди всех тренеров "Аугсбурга" в Бундеслиге на сегодня.