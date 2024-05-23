Бавария нацелилась на защитника Манчестера Сити

Мюнхенская "Бавария" вскоре должна определиться с главным тренером, который будет руководить командой в следующем сезоне. Среди главных претендентов на эту должность является Венсан Компани, который сейчас возглавляет "Бернли".

Если бельгийца назначат менеджером мюнхенцев, то немецкий клуб будет пытаться приобрести игрока "Манчестера Сити" Джона Стоунза, контракт которого рассчитан до конца июня 2026 года. Компани является большим поклонником 29-летнего защитника после выступлений вместе с ним в составе горожан. Кроме того, Стоунз недоволен отсутствием игрового времени в этом сезоне, что увеличивает шансы на трансфер игрока в "Баварию".

Добавим, что в этом сезоне защитник провел 27 матчей, где отметился голом и 2 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 38 млн евро.