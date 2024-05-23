Дортмундская Боруссия и Байер проявляют интерес к капитану Штутгарта

"Штутгарт" провел великолепную кампанию, финишировав вторым в немецком чемпионате. Игроки этого клуба находятся в центре внимания со стороны других клубов, в частности конкурентов из Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" и "Байер" присматриваются к игроку "швабов" Вальдемару Антону. Капитан команды является одним из ключевых игроков "швабов", а также повлиял на то, чтобы клуб имел второй наименьший показатель по количеству пропущенных голов (39). Защитник не остался без внимания Юлиана Нагельсманна и был вызван в ряды сборной, где может принять участие на домашнем Евро-2024. Контракт капитана "Штутгарта" со своим клубом рассчитан до 2027 года, но его отступные начинаются примерно с 25 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Вальдемар Антон провел 37 матчей, где отметился голом и 4 передачами.