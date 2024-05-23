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Дортмундская Боруссия и Байер проявляют интерес к капитану Штутгарта

Германия

Об этом сообщает Kicker

Дортмундская Боруссия и Байер проявляют интерес к капитану Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Штутгарт" провел великолепную кампанию, финишировав вторым в немецком чемпионате. Игроки этого клуба находятся в центре внимания со стороны других клубов, в частности конкурентов из Бундеслиги.

Дортмундская "Боруссия" и "Байер" присматриваются к игроку "швабов" Вальдемару Антону. Капитан команды является одним из ключевых игроков "швабов", а также повлиял на то, чтобы клуб имел второй наименьший показатель по количеству пропущенных голов (39). Защитник не остался без внимания Юлиана Нагельсманна и был вызван в ряды сборной, где может принять участие на домашнем Евро-2024. Контракт капитана "Штутгарта" со своим клубом рассчитан до 2027 года, но его отступные начинаются примерно с 25 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Вальдемар Антон провел 37 матчей, где отметился голом и 4 передачами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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