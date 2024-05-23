Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дортмундская Боруссия и Байер проявляют интерес к капитану Штутгарта
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" провел великолепную кампанию, финишировав вторым в немецком чемпионате. Игроки этого клуба находятся в центре внимания со стороны других клубов, в частности конкурентов из Бундеслиги.
Дортмундская "Боруссия" и "Байер" присматриваются к игроку "швабов" Вальдемару Антону. Капитан команды является одним из ключевых игроков "швабов", а также повлиял на то, чтобы клуб имел второй наименьший показатель по количеству пропущенных голов (39). Защитник не остался без внимания Юлиана Нагельсманна и был вызван в ряды сборной, где может принять участие на домашнем Евро-2024. Контракт капитана "Штутгарта" со своим клубом рассчитан до 2027 года, но его отступные начинаются примерно с 25 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Вальдемар Антон провел 37 матчей, где отметился голом и 4 передачами.
Популярное сейчас
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Фиаско Байера, трудоустройство Луческу и Фариоли. Главные новости за 22 мая
- На них держится Байер: жертва Альбы, нападающий из казарм и величайший талант всей Германии
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО