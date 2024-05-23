Компани может перейти в Баварию без своего ассистента

В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что главный тренер "Бернли" Венсан Компани может возглавить мюнхенскую "Баварию". И если переезд в Мюнхен таки состоится, то бельгиец отправится туда без своего помощника.

Как сообщает Daily Mail, помощник Компани Крейг Беллами не присоединится к своему боссу в "Баварии", с которым он работал последние пять лет в "Бернли" и "Андерлехте". Но причины такого решения пока не разглашаются.

"Бернли" в нынешнем сезоне Премьер-Лиги финишировал на 19 месте, имея всего 24 очка.