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Бернли хочет получить за Компани вдвое больше, чем готова дать Бавария

Германия
Обновлено

Англичане хотят 20 миллионов евро

Бернли хочет получить за Компани вдвое больше, чем готова дать Бавария

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" близка к тому, чтобы найти преемника главного тренера команды Томаса Тухеля.

Устная договоренность между "Баварией" и Венсаном Компани, наставником "Бернли", уже достигнута, но мюнхенский клуб еще должен предложить англичанам компенсацию.

По информации Sky Germany, "Бернли" требует от "Баварии" 20 миллионов евро за услуги Компани. Но мюнхенский клуб готов заплатить лишь 10 млн.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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