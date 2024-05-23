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Бернли хочет получить за Компани вдвое больше, чем готова дать Бавария
Англичане хотят 20 миллионов евро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" близка к тому, чтобы найти преемника главного тренера команды Томаса Тухеля.
Устная договоренность между "Баварией" и Венсаном Компани, наставником "Бернли", уже достигнута, но мюнхенский клуб еще должен предложить англичанам компенсацию.
По информации Sky Germany, "Бернли" требует от "Баварии" 20 миллионов евро за услуги Компани. Но мюнхенский клуб готов заплатить лишь 10 млн.
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Источник:Sky Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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