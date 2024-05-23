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Компани уведомил Бернли о своем решении возглавить мюнхенскую Баварию
Но клубы пока договариваются между собой
Фото: twitter.com
Венсан Компани уведомил "Бернли" о своем решении возглавить мюнхенскую "Баварию" вместо Томаса Тухеля.
Как сообщает Фабрицио Романо, специалист хочет стать тренером немецкого гранда. Сейчас между двумя клубами
Напомним, что Компани тренирует "Бернли" с лета 2022 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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23.05.2024 в 20:29
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