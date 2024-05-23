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Компани уведомил Бернли о своем решении возглавить мюнхенскую Баварию

Германия
Обновлено

Но клубы пока договариваются между собой

Компани уведомил Бернли о своем решении возглавить мюнхенскую Баварию

Фото: twitter.com

Новина українською

Венсан Компани уведомил "Бернли" о своем решении возглавить мюнхенскую "Баварию" вместо Томаса Тухеля.

Как сообщает Фабрицио Романо, специалист хочет стать тренером немецкого гранда. Сейчас между двумя клубами продолжаются переговоры по компенсационным выплатам.

Напомним, что Компани тренирует "Бернли" с лета 2022 года.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:29
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Комментарии 2
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 20:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
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