Бавария нацелилась на звездного хавбека РБ Лейпцига

"Бавария" заинтересовалась хавбеком "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

Директор "Баварии" Макс Эберль хорошо знаком с Ольмо со времен их совместной работы в "РБ Лейпциге". Но немцам придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Барселоной", которые также заинтересовались полузащитником.

У Ольмо контракт с "РБ Лейпцигом" рассчитан до 2027 года. Клубы могут выкупить футболиста за 60 миллионов евро.

Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 21 матче.