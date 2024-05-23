Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария нацелилась на звездного хавбека РБ Лейпцига
Но им придется конкурировать с двумя другими клубами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" заинтересовалась хавбеком "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.
Директор "Баварии" Макс Эберль хорошо знаком с Ольмо со времен их совместной работы в "РБ Лейпциге". Но немцам придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Барселоной", которые также заинтересовались полузащитником.
У Ольмо контракт с "РБ Лейпцигом" рассчитан до 2027 года. Клубы могут выкупить футболиста за 60 миллионов евро.
Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 21 матче.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:19
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Лучший бомбардир Ворсклы покинул команду
- Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
- Динамо – вне посева во втором раунде квалификации ЛЧ. Соперники усложнились. Но это еще может измениться
- На Кубке Америки-2024 будут использоваться карточки розового цвета
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1