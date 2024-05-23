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Бавария нацелилась на звездного хавбека РБ Лейпцига

Германия

Но им придется конкурировать с двумя другими клубами

Бавария нацелилась на звездного хавбека РБ Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" заинтересовалась хавбеком "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

Директор "Баварии" Макс Эберль хорошо знаком с Ольмо со времен их совместной работы в "РБ Лейпциге". Но немцам придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Барселоной", которые также заинтересовались полузащитником.

У Ольмо контракт с "РБ Лейпцигом" рассчитан до 2027 года. Клубы могут выкупить футболиста за 60 миллионов евро.

Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 21 матче.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:19
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:19
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
0
1

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