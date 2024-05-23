Германия
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Бохум Ордеца разгромно проиграл Фортуне в первом матче плей-офф за право остаться в Бундеслиге
Ответный матч состоится в понедельник
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В Германии состоялся первый стыковой матч за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне.
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Ордец вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но отыграл, как и вся команда, не лучшим образом.
"Бохум" проиграл со счетом 0:3 и поставил себя на грань от вылета. Ответный матч состоится в понедельник, 27 мая на поле "Фортуны".
"Бохум" - "Фортуна" 0:3
Голы: Хофманн (13, автогол), Клаус (64), Энгельгардт (72)
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