Бавария проявляет интерес к вингеру Манчестера Сити

Мюнхенский гранд в этом сезоне неоднократно сталкивался с проблемами относительно отсутствия Гнабри и Комана из-за их проблем со здоровьем, что сказалось на креативном потенциале команды. Поэтому "Бавария" ищет возможность укрепить позицию вингера и обратило свое внимание на Туманный Альбион.

Если Венсан Компани возглавит немецкий клуб, то бельгиец попытается подписать игрока "Манчестера Сити" Джека Грилиша. Тренер считает, что шанс объединиться с Гарри Кейном будет для вингера очень заманчивым предложением. Успех Джейдона Санчо после возвращения в Германию также может открыть Грилишу глаза на возможности, которые он может реализовать за пределами Премьер-лиги. Несмотря на то, что Грилиш был ключевой частью недавних успехов "Сити", за последние 12 месяцев он несколько опустился вниз по иерархической лестнице на "Этихаде". Его бомбардирские рекорды были поставлены под сомнение, и хоть он боролся с травмами, в этом сезоне были большие матчи, в которых он не появлялся на поле.

Добавим, что контракт Джека Грилиша с "Манчестером Сити" рассчитан до июня 2027 года. Вингер в этом сезоне сыграл в 36 матчах, где отметился 3 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 65 млн евро.