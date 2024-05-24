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Берлинский Унион возглавил Бо Свенссон

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Берлинский Унион возглавил Бо Свенссон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Берлинский "Унион" начинает подготовку к новому сезону с новым главным тренером. С 1 июля руководителем команды станет Бо Свенссон. До этого датчанин возглавлял "Майнц", с которым он дважды заканчивал сезон в топ-10. Сотрудничество окончательно завершилось в ноябре 2023 года, когда Бо Свенссон объявил о своей отставке с поста главного тренера "карнавальщиков".

"Я давно наблюдаю за "Унионом" и уверен, что найду здесь хорошие условия для успешной работы. Единство, которое излучает "Унион", единство между командой, болельщиками, персоналом и руководством клуба, является очень важным фактором. Я с нетерпением жду дороги, которая нас ждет, и сделаю все возможное, чтобы обеспечить нам успешный сезон", - заявил новый главный тренер Бо Свенссон.

Напомним, что берлинскому клубу удалось сохранить прописку в Бундеслиге только в последнем туре, когда смогли дома обыграть "Фрайбург" со счетом 2:1.

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Унион (Берлин) Бо Свенссон
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Источник:
Уніон Берлін
Опубликовал: Александр Гресь
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