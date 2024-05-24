Боруссия ведет переговоры о подписании нападающего Штутгарта

"Боруссия" Дортмунд активно ведет переговоры о подписании нападающего Серу Гирасси из "Штутгарта".

По информации Фабрицио Романо, "Боруссия" стремится как можно скорее завершить сделку, ведь футболистом интересуются и другие клубы. Отступные за 28-летнего игрока составляют около 17,5-18 миллионов евро.

Гирасси в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 ассиста.