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Боруссия ведет переговоры о подписании нападающего Штутгарта

Германия
Обновлено

В Гирасси контракт со своим клубом рассчитан до 2026 года

Боруссия ведет переговоры о подписании нападающего Штутгарта

transfermarkt

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"Боруссия" Дортмунд активно ведет переговоры о подписании нападающего Серу Гирасси из "Штутгарта".

По информации Фабрицио Романо, "Боруссия" стремится как можно скорее завершить сделку, ведь футболистом интересуются и другие клубы. Отступные за 28-летнего игрока составляют около 17,5-18 миллионов евро.

Гирасси в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 3 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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