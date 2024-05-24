  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария и Бернли почти все согласовали по сумме компенсации за Компани
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария и Бернли почти все согласовали по сумме компенсации за Компани

Германия
Обновлено

Осталось дождаться официального подтверждения

Бавария и Бернли почти все согласовали по сумме компенсации за Компани

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" и "Бернли" сейчас находятся на завершающей стадии согласования компенсации за главного тренера Венсана Компани.

По словам Фабрицио Романо, бельгийский специалист очень близок к подписанию контракта с мюнхенцами. Между сторонами уже все почти согласовано.

Недавно СМИ сообщали, что Венсан Компани информировал "Бернли" о своем решении возглавить мюнхенскую "Баварию".

Напомним, что Компани тренирует "Бернли" с лета 2022 года.

Читайте такжеКомпани уведомил Бернли о своем решении возглавить мюнхенскую Баварию
По теме
yellow-arrow
Не требл, так дубль. Кайзерслаутерн – Байер. Прогноз финала Кубка Германии на 25.05.2024
yellow-arrow
Боруссия ведет переговоры о подписании нападающего Штутгарта
yellow-arrow
Берлинский Унион возглавил Бо Свенссон
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости