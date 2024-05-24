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Бавария и Бернли почти все согласовали по сумме компенсации за Компани
Осталось дождаться официального подтверждения
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" и "Бернли" сейчас находятся на завершающей стадии согласования компенсации за главного тренера Венсана Компани.
По словам Фабрицио Романо, бельгийский специалист очень близок к подписанию контракта с мюнхенцами. Между сторонами уже все почти согласовано.
Недавно СМИ сообщали, что Венсан Компани информировал "Бернли" о своем решении возглавить мюнхенскую "Баварию".
Напомним, что Компани тренирует "Бернли" с лета 2022 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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