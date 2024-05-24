Бавария и Бернли почти все согласовали по сумме компенсации за Компани

"Бавария" и "Бернли" сейчас находятся на завершающей стадии согласования компенсации за главного тренера Венсана Компани.

По словам Фабрицио Романо, бельгийский специалист очень близок к подписанию контракта с мюнхенцами. Между сторонами уже все почти согласовано.

Недавно СМИ сообщали, что Венсан Компани информировал "Бернли" о своем решении возглавить мюнхенскую "Баварию".

Напомним, что Компани тренирует "Бернли" с лета 2022 года.