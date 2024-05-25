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Кайзерслаутерн - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии
Шанс Леверкузена на Золотой дубль – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Достижения "Кайзерслаутерна" в Кубке Германии вдвойне удивляют на фоне их сложного сезона во второй Бундеслиге. "Красные дьяволы" всю вторую половину сезона пребывали то на фоне вылета, то в позиции от неё. Но удачный рывок на финише с 3 победами в 4 турах позволил клубу сохранить место во втором по силе дивизионе страны. Для "Байера" субботний финал станет вторым за неделю. Первый в Лиге Европы был с треском провален. Хаби Алонсо придумал экстравагантный план против "Аталанты", который никак себя не оправдал. Бесконечное везение в последние месяцы и загруженный график выжали из команды все соки и сделали её слишком уверенной в себе. Что породило ужасный провал.
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Финал Кубка Германии
25 мая 2024. Берлин, "Олимпиаштадион"
"Кайзерслаутерн" 21:00 "Байер" Леверкузен
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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