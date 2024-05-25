Боруссия Д лидирует в борьбе за бомбардира Штутгарта Серу Гирасси

"Боруссия" Дортмунд держит лидерство в гонке за нападающего "Штутгарта" Серу Гираси. Об этом сообщает Николо Скира.

"Джмели" готов активировать клаусулу, прописанную в контракте игрока. Она равняется 17,5 млн евро.

В настоящее время "Боруссия" ведет переговоры непосредственно с Гирасси. Ему предложили контракт до 2028 года с зарплатой в пять миллионов евро в год, а также очень большой бонус при подписании.

В текущем сезоне Гирасси провел 30 матчей в чемпионате Германии, отличившись 30 голами и четырьмя ассистами. Это его первый сезон в составе “Штутгарта”. Нападающий перешел из "Ренна" в прошлом июле за девять миллионов евро.

Его контракт со “Штутгартом” рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 40 миллионов евро.