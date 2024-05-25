Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

Кайзерслаутерн – Байер 0:1

Гол: Джака 17

После фиаско в финале Лиги Европы подопечных Хаби Алонсо ждал гораздо более простой финал Кубка Германии. На пути к золотому дублю Леверкузен ждал "Кайзерслаутерн", который был близок к вылету из Второй Бундеслиге и который имел вторую худшую оборону в дивизионе. Плюс в старте за "красных дьяволов" не смог выйти их лучший голеадор сезона Рагнар Ахе.

Впрочем, даже в таких условиях "Байер" нашёл способ усложнить себе жизнь. Если с "Аталантой" Алонсо сам перемудрил и вышел без номинальных форвардов, то сегодня ему пришлось отказаться от своей девятки из-за игры в меньшинстве. Интригу в этом казалось мёртвом противостоянии подарило удаление Одилона Коссуну в конце первого тайма.

На третьей минуте "Байер" пропустил редкостную контратаку соперника. Из-за чего Коссуну пришлось ценой жёлтой сбивать Редондо, который с левого фланга собирался забегать в пустующую штрафную площадь. А перед самым перерывом Коссуну на ровном месте наступил на голеностоп Томиака, сделав "Кайзерслаутерну" большой подарок.

Конечно же, к тому моменту Леверкузен уже вёл в счёте. В дебюте Виртц едва не открыл счёт после наглого рейда в штрафную. Фло легко расшатал Золински, затем и Эльведи, после чего в ближнем бою проиграл дуэль киперу Кралю. Но через пару минут счёт уже был открыт. Виртца аутсайдер общими усилиями остановил на подступах к штрафной, но никто не помешал Джаке разрядить свою пушку со средней дистанции.

До перерыва Джака к голу мог прибавить ассист, но после стенки с Гранитом Гримальдо не реализовал выход – перекинутого вратаря на линии подстраховал тот же Томиак. "Кайзерслаутерн" при этом огрызнулся неприятным выстрелом Рашля рядом со штангой в самом конце половины.

На второй тайм вместо Шика вышел Станишич, вернув схему с 5 защитниками, а Адли добавил динамики в сравнении с Хофманном. А у "красных дьяволов" был готов выйти главная звезда атаки Рагнар Ахе. И уже в первые четверть часа экс-форвард "Айнтрахта" заставил всерьёз поработать Градецкого. Ахе дважды пробил из-за пределов штрафной по шестёркам ворот. В первой эпизоде опытный Градецки дал мячу спокойно просвистеть рядом со штангой, а во втором вытянулся на пределе возможностей и потащил мяч.

Впрочем, более чем на обстрелы со средней дистанции "Кайзерслаутерну" претендовать было трудно. "Байер" во второй половине прагматично перешёл на средний блок и наглухо перекрыл центр. Леверкузен в ответ атаковал вяло. Некоторый пыл демонстрировали Виртц и Адли. Первого Алонсо красноречиво поймал в объятия, чтобы тот не побежал в ненужную контратаку.

Такой и была концовка. "Байер" в духе Испании-2010 подолгу разыгрывал мяч ради самого контроля. Используя владения мячом как оборонительный инструмент. Уныло, нетипично для Леверкузена, но эффективно. 0:1. "Байер" завершает этот безумный сезон заслуженным золотым дублем. Жаль лишь, что в обоих финалах "фармацевты" выдали столь блеклые перфомансы, столь далёкие от своих лучших образцов.

Кайзерслаутерн: Краль – Золински (Тачи, 74), Эльведи, Томиак, Пухач – Циммер (Туре, 90+3), Риттер, Рашль (Клемент, 83), Калоч, Редондо (Опоку, 83) – Ханслик (Ахе, 46)

Байер: Градецки – Фримпонг (Телла, 90+4), Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Инкапье, 85) – Джака, Андрих – Хофманн (Адли, 46), Виртц (Гложек, 90+3) – Шик (Станишич, 46)

Предупреждения: Эльведи 86, Клемент 90+5 – Коссуну 3, Градецки 90+6

Удаление: Коссуну 44 (вторая жёлтая)