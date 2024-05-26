Кубок Германии. Кайзерслаутерн - Байер 0:1. Видео голов и обзор матча

В финале Кубка Германии встретились середняк второго дивизиона и победитель Бундеслиги. Казалось, результат будет очевидным, но андердог дал достойный бой.

Джака забил красивый единственный гол в матче на 16-й минуте. В конце первого тайма Коссуну решил дать этой игре интриги, получив красную карточку. Номинальные хозяева стреляли по воротам лишь со средней дистанции, а "Байер" использовал владение мячом как оборонительный инструмент. 0:1 - коллектив Хаби Алонсо оформляет в этом сезоне "золотой дубль".

Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

Кайзерслаутерн - Байер 0:1

Гол: Джака 17

Удаление: Коссуну 44 (вторая желтая)