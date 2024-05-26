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Кубок Германии. Кайзерслаутерн - Байер 0:1. Видео голов и обзор матча
Легко не было
YT
В финале Кубка Германии встретились середняк второго дивизиона и победитель Бундеслиги. Казалось, результат будет очевидным, но андердог дал достойный бой.
Джака забил красивый единственный гол в матче на 16-й минуте. В конце первого тайма Коссуну решил дать этой игре интриги, получив красную карточку. Номинальные хозяева стреляли по воротам лишь со средней дистанции, а "Байер" использовал владение мячом как оборонительный инструмент. 0:1 - коллектив Хаби Алонсо оформляет в этом сезоне "золотой дубль".
Кубок Германии, финал
Берлин, Олимпийский стадион
Кайзерслаутерн - Байер 0:1
Гол: Джака 17
Удаление: Коссуну 44 (вторая желтая)
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