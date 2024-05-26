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Боруссия Д организует прощальный матч для своих легенд Пищека и Блащиковского
Оба только что завершили карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" объявила о проведении прощального матча для своих легенд Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.
Поединок состоится 7 сентября этого года на Зигнале Идуна Парк в Дортмунде. Он получил название "Tschüssikowski" ("Tschüss" из немецкого – "прощай").
Пищек выступал за "Боруссию" с 2010 по 2021 год, Блащиковский представлял "шмелей" с 2006 по 2015 год. Лукаш провел 382 матча (19 голов + 64 ассиста), а Якуб – 253 поединка (32+52).
Пищек завоевал с клубом восемь трофеев, а Блащиковский – пять. В том числе они вместе дважды становились чемпионами Германии в 2010-2012 годах.
Блащиковский завершил карьеру в прошлом году, а Пищек – в текущем.
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