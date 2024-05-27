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Байер ведет переговоры по трансферу полузащитника Жироны

Германия

Об этом сообщает Kicker

Байер ведет переговоры по трансферу полузащитника Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" смогла приятно удивить своей игрой всю Ла Лигу, учитывая их финиш в лигочемпионской зоне. Несколько лидеров команды находились на радарах различных топ-клубов на протяжении всей кампании и уже вскоре Мичелу придется попрощаться с некоторыми из своих ключевых игроков.

Алейш Гарсия очень нравится леверкузенскому "Байеру" и немецкая команда более-менее договорилась о долгосрочном контракте с полузащитником. Его отступные летом составляют 15 миллионов евро. Соглашение между клубами, вероятно, является лишь вопросом времени.

Добавим, что Алейш Гарсия в этом сезоне провел 40 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.

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Байер (Леверкузен) Жирона Алейш Гарсия
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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