Байер ведет переговоры по трансферу полузащитника Жироны

"Жирона" смогла приятно удивить своей игрой всю Ла Лигу, учитывая их финиш в лигочемпионской зоне. Несколько лидеров команды находились на радарах различных топ-клубов на протяжении всей кампании и уже вскоре Мичелу придется попрощаться с некоторыми из своих ключевых игроков.

Алейш Гарсия очень нравится леверкузенскому "Байеру" и немецкая команда более-менее договорилась о долгосрочном контракте с полузащитником. Его отступные летом составляют 15 миллионов евро. Соглашение между клубами, вероятно, является лишь вопросом времени.

Добавим, что Алейш Гарсия в этом сезоне провел 40 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.