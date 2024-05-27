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РБ Лейпциг продлил контракт с Петером Гулачи

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

РБ Лейпциг продлил контракт с Петером Гулачи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь Петер Гулачи останется в "РБ Лейпциг" после лета 2025 года. Обе стороны договорились о досрочном продлении контракта еще на один год до 2026 года, что означает, что 34-летний вратарь останется в составе "красных быков" на следующие два сезона. Венгерский легионер перешел в немецкий клуб из "Ред Булл Зальцбург" летом 2015 года. С тех пор основной голкипер провел за "красных быков" 302 поединка. В 2022 и 2023 годах он выиграл с "Лейпцигом" Кубок Германии.

"Продление контракта было моим большим желанием. Путь, который мы с клубом прошли вместе с 2015 года, очень особенный. Я праздновал большие успехи с "РБ Лейпциг", такие, как победа в Кубке DFB и завоевание Суперкубка, но я всегда чувствовал поддержку клуба и людей, которые здесь живут, даже в более сложные времена. Эти моменты были чрезвычайными. Моя цель - продолжить нашу общую историю успеха с нашими фантастическими болельщиками. У меня впереди еще несколько действительно хороших лет и мне предстоит еще многое сделать здесь. В прошлом году вы могли видеть потенциал этой команды с этим тренерским штабом и клуба в целом. Я уже с нетерпением жду нового сезона и всего, что еще есть впереди. Моя жена, дети и я также чувствуем себя в Лейпциге как дома. Мы очень полюбили город и регион, и он стал для нас вторым домом. Остаться здесь было не только моим желанием, но и желанием всей моей семьи. Поэтому продление контракта - это не только спортивное решение для меня, но и решение от всего сердца", - заявил Петер Гулачи после продления соглашения с клубом.

Добавим, что венгерский голкипер первую половину сезона пропустил из-за травмы, поэтому в нынешней кампании он сыграл в 18 матчах, из которых пять отыграл на ноль.

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РБ Лейпциг Петер Гулачи
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Источник:
РБ Лейпциг
Опубликовал: Александр Гресь
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