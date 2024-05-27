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Аугсбург выкупил полузащитника Айнтрахта Кристияна Якича

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Аугсбург выкупил полузащитника Айнтрахта Кристияна Якича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В январе этого года "Аугсбург" арендовал у франкфуртского "Айнтрахта" опорника Кристияна Якича. В составе "фуггеров" хорват хорошо себя зарекомендовал и смог закрепиться в основном составе команды. В итоге "Аугсбург" решил воспользоваться опцией выкупа контракта игрока (5 млн евро), который будет играть за "фуггеров" уже на постоянной основе до 2028 года.

"Я рад, что "Аугсбург" подписал со мной контракт на постоянной основе и что я смогу остаться в клубе по окончании этого сезона. Мои ожидания и надежды, связанные с моим переходом зимой, оправдались. Мы значительно улучшились как команда, и я сыграл свою роль в этом. Я убежден, что это не все, что мы можем предложить - мы все еще можем совершенствоваться. Поэтому я счастлив, что буду игроком "FCA" в обозримом будущем", - заявил хорват после перехода.

Добавим, что Кристиян Якич в этом сезоне провел 22 матча, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Аугсбург
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Источник:
Аугсбург
Опубликовал: Александр Гресь
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