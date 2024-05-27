Несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру Майнца

Накануне летнего трансферного окна "Ливерпуль" обдумывает свои варианты на фланге. Существует определенная неопределенность относительно Луиса Диаса, Коди Гакпо и Мохамеда Салаха, поэтому "красные" ищут варианты для усиления атакующей зоны. Сообщается, что "Ливерпуль" внимательно следят за игроком "Майнца" Брайаном Грудой, который только что завершил прорывной сезон на высшем уровне. Левша, который, как правило, действует на правом фланге, он играет на схожей позиции с Салахом, но, в отличие от египтянина, немец больше полагается на технику, чем на скорость - хотя ускорение также является сильной стороной футболиста.

Впрочем, есть и другие претенденты на игрока "Майнца": "РБ Лейпциг", "Байер", дортмундская "Боруссия", "Астон Вилла" и "Ньюкасл Юнайтед" также проявляют интерес к вингеру. Утверждается, что Груда считает, что сможет выйти на новый уровень под руководством Хаби Алонсо, чей стиль игры ему подходит. Однако он столкнется с большой конкуренцией за место в "Леверкузене", хотя они могут продать Адама Гложека, чтобы освободить немного места. Также игроку "Майнца" будет трудно конкурировать с атакующими футболистами "Ливерпуля", если не состоятся несколько трансферов на выход в английском клубе. Сами же "карнавальщики" рассчитывают получить за своего вингера около 20 млн евро.

Добавим, что Брайан Груда в этом сезоне провел 29 матчей, где отметился 4 голами и 3 передачами.