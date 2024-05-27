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Футболист Кельна Джефф Шабо переходит в Штутгарт

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Футболист Кельна Джефф Шабо переходит в Штутгарт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно руководство "Кельна" сообщило, что их защитник Джефф Шабо покинет клуб этим летом. Теперь уже официально стало известно, что игрок в следующем сезоне будет играть в "Штутгарте". Сумма трансфера за 26-летнего защитника составила 4 млн евро.

"Я с нетерпением жду нового вызова в "Штутгарте" и возможность сыграть в Лиге чемпионов на самом высоком европейском уровне. Это то, чего я всегда хотел, и я рад, что это становится реальностью здесь, в большом клубе с давними традициями. Я с нетерпением жду всего, что будет дальше, на вызовы, моих новых партнеров по команде и болельщиков", - заявил Джефф Шабо после перехода в новый клуб.

Добавим, что немецкий защитник в этом сезоне провел 34 матча, где отметился забитым мячом и результативной передачей.

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Штутгарт
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Источник:
Штутгарт
Опубликовал: Александр Гресь
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