ФК Кельн прекратил сотрудничество со своим главным тренером

ФК "Кельн" сегодня, 27 мая, объявил о том, что не будет продолжать сотрудничество с главным тренером Тимо Шульцем.

"После детального анализа второй половины сезона мы пришли к общему решению не продолжать работать вместе после лета. Поскольку мы не достигли нашей большой цели - остаться в лиге, я считаю, что логично и правильно, чтобы кто-то другой начал все заново. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время моего пребывания в клубе и в городе Кельне. Желаю ФК успехов в следующем сезоне", - сказал Тимо.

Руководство "Кельна" уже начало поиск нового тренера. Клуб стремится найти нового руководителя команды до начала сезона 2024/25. Напомним, что немцы будут играть во 2-й Бундеслиге, поскольку в турнирной таблице сезона 2023/2024 в высшем дивизионе Германии заняли семнадцатое место, имея 27 очков.