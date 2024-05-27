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ФК Кельн прекратил сотрудничество со своим главным тренером
Клуб уже начал искать нового тренера
Фото: fcb.ch
ФК "Кельн" сегодня, 27 мая, объявил о том, что не будет продолжать сотрудничество с главным тренером Тимо Шульцем.
"После детального анализа второй половины сезона мы пришли к общему решению не продолжать работать вместе после лета. Поскольку мы не достигли нашей большой цели - остаться в лиге, я считаю, что логично и правильно, чтобы кто-то другой начал все заново.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время моего пребывания в клубе и в городе Кельне. Желаю ФК успехов в следующем сезоне", - сказал Тимо.
Руководство "Кельна" уже начало поиск нового тренера. Клуб стремится найти нового руководителя команды до начала сезона 2024/25. Напомним, что немцы будут играть во 2-й Бундеслиге, поскольку в турнирной таблице сезона 2023/2024 в высшем дивизионе Германии заняли семнадцатое место, имея 27 очков.
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