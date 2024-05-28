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Невероятная драма. Бохум на выезде отыграл три гола в плей-офф с Фортуной, и победил в серии пенальти
Дюссельдорфу придется все повторять заново в следующем сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом сезоне подряд представитель Бундеслиги выигрывает плей-офф за выживание у команды второго дивизиона.
На этот раз это произошло крайне драматично. "Бохум" проиграл первый матч на своем поле "Фортуне" Дюссельдорф со счетом 0:3. Но на чужом поле 16-я команда Бундеслига смогла отыграть три гола благодаря своему лидеру Кевину Штегеру, который отдал два ассиста и сам забил решающий пенальти, и дублю нападающего Филиппа Хофманна.
3:0 и 3:3 по сумме двух матчей. В овертайме команды не забивали, а в серии пенальти решающим стал промах защитника "Фортуны" Такача Утино.
Таким образом, "Бохум" остается в Бундеслиге. Ранее из второго дивизиона напрямую в элитное первенство поднялись "Гольштейн" Киль и "Санкт-Паули", в обратном направлении отправились "Дармштадт" и "Кельн".
Плей-офф за место в Бундеслиге. Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена"
"Фортуна" Дюссельдорф – "Бохум" 0:3 (3:3 по сумме двух матчей), пен. 5:6
Голы: Хофманн 18, Хофманн 66, Штегер 70 (пен.)
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