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Невероятная драма. Бохум на выезде отыграл три гола в плей-офф с Фортуной, и победил в серии пенальти

Германия

Дюссельдорфу придется все повторять заново в следующем сезоне

Невероятная драма. Бохум на выезде отыграл три гола в плей-офф с Фортуной, и победил в серии пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятом сезоне подряд представитель Бундеслиги выигрывает плей-офф за выживание у команды второго дивизиона.

На этот раз это произошло крайне драматично. "Бохум" проиграл первый матч на своем поле "Фортуне" Дюссельдорф со счетом 0:3. Но на чужом поле 16-я команда Бундеслига смогла отыграть три гола благодаря своему лидеру Кевину Штегеру, который отдал два ассиста и сам забил решающий пенальти, и дублю нападающего Филиппа Хофманна.

3:0 и 3:3 по сумме двух матчей. В овертайме команды не забивали, а в серии пенальти решающим стал промах защитника "Фортуны" Такача Утино.

Таким образом, "Бохум" остается в Бундеслиге. Ранее из второго дивизиона напрямую в элитное первенство поднялись "Гольштейн" Киль и "Санкт-Паули", в обратном направлении отправились "Дармштадт" и "Кельн".

Плей-офф за место в Бундеслиге. Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена"

"Фортуна" Дюссельдорф – "Бохум" 0:3 (3:3 по сумме двух матчей), пен. 5:6

Голы: Хофманн 18, Хофманн 66, Штегер 70 (пен.)

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Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф) Вторая Бундеслига Бохум
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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
28.05.2024 в 00:44
Без яиц, без желания… будто СК Дно-1 образца еврокубков было на поле.. Бохум заслужил!
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
28.05.2024 в 00:44
Без яиц, без желания… будто СК Дно-1 образца еврокубков было на поле.. Бохум заслужил!
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2024 в 00:43
Ну и где тип из Дюссельдорфа:))? Как настроение?
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