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Безумный камбэк после первой встречи. Фортуна - Бохум 0:4. Обзор матча и видео голов
Все решали послематчевые пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках стыкового матча за выход в Бундеслигу сыграли матч "Фортуна" - "Бохум", результат поединка 0:3. Первая встреча закончилась победой команды из Дюссельдорфа 3:0, общий счет 3:3 и по пенальти команда из бундеслиги сохранила себе прописку на следующий сезон, счет по пенальти 5:6.
"Напомним, что по итогам нынешнего сезона вылетает "Кельн" и "Дармштадт". А поднимается из второй Бундеслиги "Санк-Паули" и "Гольштайн Киль".
Смотрите видеообзор стыкового матча чемпионата Германии "Фортуна" - "Бохум".
Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена".
"Фортуна" - "Бохум" 0:4
Голы: Гофман (18, 66''), Штегер (70'')
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