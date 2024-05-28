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В среду Ханси Флик подпишет контракт с Барселоной

Германия
Обновлено

Детали контракта

В среду Ханси Флик подпишет контракт с Барселоной

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Во вторник Ханси Флик прибудет в "Барселону", а в среду уже подпишет контракт, - сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

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Напомним, что последним место работы Флика была сборная Германии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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