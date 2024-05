В среду Ханси Флик подпишет контракт с Барселоной

Во вторник Ханси Флик прибудет в "Барселону", а в среду уже подпишет контракт, - сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что последним место работы Флика была сборная Германии.

???????????? Hansi Flick will be in Barcelona tomorrow and signs his contract as new Barça manager on Wednesday.



Deal valid until June 2026, as expected. ???????? pic.twitter.com/kbonXN2K7s