  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Менхенгладбахская Боруссия хочет расторгнуть контракт с опытным полузащитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менхенгладбахская Боруссия хочет расторгнуть контракт с опытным полузащитником

Германия

Об этом сообщает Kicker

Менхенгладбахская Боруссия хочет расторгнуть контракт с опытным полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жеребцы" уже несколько сезонов подряд проводят посредственные результаты в Бундеслиге, что в итоге вылилось в смене руководства клуба. Кроме того, менхенгладбахская "Боруссия" планирует кардинальные изменения и в составе команды.

Кристоф Крамер был неотъемлемой частью полузащиты "Гладбаха" в течение последних восьми сезонов Бундеслиги. Однако чемпион мира 2014 года эту кампанию фактически провел на скамейке запасных, выйдя лишь раз в стартовом составе. Учитывая перспективы 33-летнего игрока и растущую конкуренцию летом, "Боруссия" хотела бы разорвать с ним контракт, до которого остался еще один год, во время летнего перерыва. Первоначальные переговоры были отложены без каких-либо результатов.

Добавим, что Кристоф Крамер в этом сезоне появлялся на поле 16 раз (всего провел 343 минуты) и никакими результативными действиями не отметился.

По теме
yellow-arrow
В среду Ханси Флик подпишет контракт с Барселоной
yellow-arrow
Безумный камбэк после первой встречи. Фортуна - Бохум 0:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Невероятная драма. Бохум на выезде отыграл три гола в плей-офф с Фортуной, и победил в серии пенальти
Боруссия (Менхенгладбах) Кристоф Крамер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости