Бавария интересуется вингером Атлетика из Бильбао

Нико Уильямс переживает очень хороший сезон: он выиграл с "Атлетиком" Копа дель Рей, квалифицировался в Лигу Европы, а также получил вызов на Евро-2024. К вингеру басков приковано много внимания и теперь среди претендентов на испанца появилась "Бавария".

В мюнхенском клубе очень высоко ценят Нико Уильямса и держат его имя в списке возможных трансферов на это лето. Игрок "Атлетика" находится на радаре "Баварии" уже несколько недель. Следует отметить, что еще не определился следующий тренер немецкого клуба от которого будет зависеть, удастся ли построить такую же доминантную команду, какой она была в последние годы. Нападающий "Атлетика" пока не беспокоится о будущем, а его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Руководство "Баварии" осознает, что испанец не будет стоить достаточно дешево и в случае возможного трансфера клубу придется выложить около 60 млн евро.

Добавим, что Нико Уильямс в этом сезоне провел 37 матчей, где отметился 8 голами и 17 передачами.